Hapag-Lloyd: gutes Wachstum und solides Halbjahresergebnis im volatilen Markt
Hapag-Lloyd hat das erste Halbjahr 2025 mit einem Konzern-EBITDA von 1,9 Milliarden US-Dollar (1,8 Milliarden Euro) abgeschlossen. Das Konzern-EBIT verringerte sich auf 0,7 Milliarden US-Dollar (0,6 Milliarden Euro) und das Konzernergebnis auf 0,8 Milliarden US-Dollar (0,7 Milliarden Euro). Insbesondere die häufigen Änderungen der Handelspolitik der USA führten zu einer volatilen Entwicklung von Nachfrage und Frachtraten. Außerdem beeinträchtigten überlastete Seehäfen ebenso wie die angespannte Sicherheitslage im Roten Meer den operativen Betrieb.
Im Segment Linienschifffahrt stieg der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 auf 10,4 Milliarden US-Dollar (9,5 Milliarden Euro). Dazu beigetragen hat insbesondere eine um 11 Prozent höhere Transportmenge von 6,7 Millionen TEU (H1 2024: 6,1 Millionen TEU), vor allem durch das Wachstum in den Ost-West-Fahrtgebieten. Die durchschnittliche Frachtrate war mit 1.400 USD/TEU auf Vorjahresniveau (H1 2024: 1.391 USD/TEU). Das EBITDA verringerte sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar (1,7 Milliarden Euro) und das EBIT auf 0,6 Milliarden US-Dollar (0,6 Milliarden Euro), was zum Teil auf Anlaufkosten für das neue Gemini-Netzwerk zurückzuführen ist ebenso wie auf Staus und die allgemeine Inflation.
Das Segment Terminal & Infrastruktur erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Das EBITDA stieg auf 79 Millionen US-Dollar (72 Millionen Euro) und das EBIT auf 37 Millionen US-Dollar (34 Millionen Euro). Außerdem wurde das Terminalportfolio im März 2025 durch den Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an CNMP LH im französischen Le Havre weiter ausgebaut.
"In einem volatilen Markt haben wir unsere Transportmenge deutlich gesteigert und das erste Halbjahr insgesamt solide abgeschlossen. Mit unserem Gemini Netzwerk sind wir sehr erfolgreich gestartet und setzen damit in unserer Branche neue Maßstäbe in puncto Fahrplantreue. Außerdem haben wir gute Fortschritte beim weiteren Ausbau von Hanseatic Global Terminals gemacht. In der zweiten Jahreshälfte werden wir unseren Fokus auf Qualität, Wachstum sowie operative und kommerzielle Performance beibehalten und dabei unsere Kostenstruktur nachhaltig optimieren. Wir werden alles daran setzen, unseren Kunden dabei zu helfen durch dieses volatile Marktumfeld zu navigieren, und hoffen, dass weitere neue Handelsabkommen mehr Planungssicherheit für ihre Lieferketten bringen werden", sagte Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG.
Vor dem Hintergrund der soliden und im Rahmen der Erwartungen liegenden Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2025, konkretisiert der Vorstand die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025. Das Konzern-EBITDA wird nun in einer Bandbreite von 2,8 bis 3,8 Milliarden US-Dollar (2,5 bis 3,4 Milliarden Euro) und das Konzern-EBIT in einer Bandbreite von 0,25 bis 1,25 Milliarden US-Dollar (0,2 bis 1,1 Milliarden Euro) erwartet. Angesichts vielfältiger geopolitischer Herausforderungen und volatiler Frachtraten bleibt die Prognose weiterhin mit hohen Unsicherheiten behaftet.
