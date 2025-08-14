ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Der Überschuss wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 2,6 Milliarden US-Dollar (2,2 Mrd Euro), wie das Schweizer Unternehmen am Donnerstag in Zürich mitteilte. Damit übertraf der Rückversicherer die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Swiss-Re-Chef Andreas Berger sieht den Konzern auf gutem Weg zu dem angekündigten Jahresgewinn von mindestens 4,4 Milliarden Dollar.

Allerdings verbuchte die Swiss Re im ersten Halbjahr einen Umsatzrückgang von 22,2 auf 20,9 Milliarden Dollar. Bei der Vertragserneuerung mit Erstversicherern zur Jahresmitte konnte der Konzern zwar im Schnitt Preiserhöhungen von 2,3 Prozent durchsetzen. Allerdings stiegen die Schadenerwartungen durch Inflation und veränderte Risiken um 4,6 Prozent. Bereinigt um diese Faktoren musste die Swiss Re wie ihre deutschen Konkurrentinnen Munich Re und Hannover Rück Preisrückgänge hinnehmen./stw/tp/rw/AWP/stk