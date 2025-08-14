© Foto: PexelsFundstrat-Gründer Tom Lee hält selbst die bullishe Prognose von 7.500 US-Dollar für Ether für konservativ. Er sieht in Ether den größten Makro-Trade der kommenden zehn bis fünfzehn Jahre.Tom Lee, Mitgründer von Fundstrat und Chairman von BitMine Immersion Technologies, sieht Ethereum (ETH) vor einer massiven Kursrallye. Die jüngste Anhebung der Jahresendprognose von Standard Chartered auf 7.500 US-Dollar hält er für "konservativ". "7.500 könnten sogar noch am unteren Ende dessen liegen, was möglich ist. Ich habe viele Prognosen von 10.000 bis 15.000 US-Dollar gesehen", so Lee. Als Hauptgrund nennt er den erwarteten Umstieg der Wall Street auf eine rechtskonforme Blockchain - und hier sei …Den vollständigen Artikel lesen ...
