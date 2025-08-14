Aquis Stock Exchange

Aquis Stock Exchange: Application for Admission Announcement



14-Aug-2025 / 07:00 GMT/BST

ANNOUNCEMENT OF APPLICATION FOR ADMISSION TO THE AQUIS GROWTH MARKET APPLICANT NAME: CEL AI PLC APPLICANT REGISTERED OFFICE, PRINCIPLE PLACE OF BUSINESS (IF DIFFERENT) AND TELEPHONE NUMBER: 9th Floor 16, Great Queen Street, London, England, WC2B 5DG DIRECTORS AND PROPOSED DIRECTORS (IF APPLICABLE): Olivia Edwards, Executive Chairperson Elliot Fielding, Chief Financial Officer Misha Sher, Non-Executive Director APPLICANT SECTOR: Information Technology DESCRIPTION OF THE APPLICANT AND ITS ACTIVITIES: CEL AI's strategy is to deploy its AI agents in a decentralised manner across blockchain networks. The Company's operations generate cryptocurrency income in the form of TAO, which is subsequently converted into Bitcoin (BTC) as a long-term store of value and inflation hedge. This Bitcoin Treasury Reserve Strategy, aligns CEL AI with the growing cohort of public companies integrating digital assets into corporate treasury management. NAME OF AQSE CORPORATE ADVISER: First Sentinel Corporate Finance Limited NUMBER, CLASS AND PAR VALUE OF SECURITIES TO BE ADMITTED: 5,752,423,611 ordinary shares of £0.001 each SECURITIES IN PUBLIC HANDS AS A PERCENTAGE OF THE TOTAL NUMBER OF SECURITIES IN ISSUE (excluding securities held in treasury): 72.44% SHAREHOLDERS HOLDING MORE THAN FIVE PER CENT OF THE APPLICANT'S SHARE CAPITAL OR VOTING RIGHTS PRE- AND POST-ADMISSION: Shareholder Shares Held % of Shares Held OAK Securities Limited 857,686,360 14.91 Olivia Edwards 403,000,000 7.00 Marallo Pte Ltd (controlled by Michael Edwards) 325,000,000 5.65

TIMETABLE FOR ANY OFFER OF TRANSFERABLE SECURITIES TO THE PUBLIC: N/A THE EXPECTED ADMISSION DATE: 1 September 2025 WEBSITE ADDRESS WHERE INVESTOR INFORMATION WILL BE AVAILABLE FOR INSPECTION: https://www.getcel.ai In respect of a fast-track applicant, the following information should also be included: NAME OF MARKET ON WHICH THE APPLICANT'S SECURITIES ARE CURRENTLY TRADED: Main Market of London Stock Exchange ISIN: GB00BK964W87 ARRANGEMENTS FOR THE SETTLEMENT OF TRANSACTIONS IN THE APPLICANT'S SECURITIES: The ordinary shares are eligible for CREST settlement. No securities are held in treasury. There are no restrictions on the transfer of shares. DETAILS OF ANY LOCK-IN ARRANGEMENTS: The Company does not have any lock-in agreements in place. DETAILS OF THE LEGAL OR REGULATORY REQUIREMENTS IN THE APPLICANT'S HOME COUNTRY REGARDING THE CONDUCT OF TAKEOVERS AND THE ACQUISITION OF SIGNIFICANT VOTING RIGHTS TO WHICH THE APPLICANT IS SUBJECT: N/A In respect of an update to a prior application announcement, the date of the original announcement should also be disclosed as follows: UPDATE TO A PRIOR APPLICATION ANNOUNCEMENT RELEASED ON: N/A





