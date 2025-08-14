Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|255521.54
|5.8068
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40709650.00
|238717223.03
|5.8639
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|11888933.98
|5.4041
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|256950.08
|5.8553
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|6704377.00
|38656380.87
|5.7658
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|190320.15
|5.1054
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|13/08/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|2000000.00
|12726437.39
|6.3632
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|13/08/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|5020000.00
|28726295.75
|5.7224
