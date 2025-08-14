VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 14
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-08-13
|NL0009272749
|3740000.000
|338919706.91
|90.6202
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-08-13
|NL0009272756
|232000.000
|21249190.19
|91.5913
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-08-13
|NL0009272772
|513000.000
|36962451.83
|72.0516
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-08-13
|NL0009272780
|360000.000
|29742909.46
|82.6192
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-08-13
|NL0009690239
|7910404.000
|292652226.45
|36.9959
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-08-13
|NL0009690247
|2518390.000
|43277857.44
|17.1847
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-08-13
|NL0009690254
|2426537.000
|30262863.62
|12.4716
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-08-13
|NL0010273801
|2681000.000
|51171963.26
|19.0869
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-13
|NL0010731816
|778000.000
|65107587.30
|83.6858
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-08-13
|NL0011683594
|66650000.000
|2941716020.58
|44.1368
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-08-13
|NL0010408704
|29203010.000
|1013087378.10
|34.6912
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-08-13
|NL0009272764
|328000.000
|20400273.66
|62.1960
