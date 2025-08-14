Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 14
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|13/8/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|94,809,375.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|13/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.31
|Shrs:
|21,598,472.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|13/8/2025
|Curr:
|GBP
|NAV:
|4.91
|Shrs:
|49,252,238.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|13/8/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.07
|Shrs:
|3,409,838.00
|Tckr:
|FSEM
