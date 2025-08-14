Der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch oberhalb von 124.000 US-Dollar markieren können. Das treibt die Mutter aller Kryptowährungen an, und so könnte es mit dem Kurs jetzt weitergehen. Der Bitcoin hat ein neues Rekordhoch markiert. Die Mutter aller Kryptowährungen konnte im Kurs bis auf über 124.000 US-Dollar klettern. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die aber für viele Experten nicht allzu überraschend ist. Bitcoin mit neuem Rekord So sagte etwa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
