The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2025
ISIN Name
US04539A4067 ASSECO POLAND GDR/1 ZY 1
CA9899621051 ZURICH INS.GR.AG CDR O.N.
DE000DJ9AMJ2 DZ BANK IS.A2671
XS1261170515 ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN
DE000DFK0A71 DZ BANK IS.A1399
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 15/UND. FLR
AT0000A2ZT01 ERSTE GR.BK. 22/25 MTN
XS2191421291 YUNDA HLDG.I 20/25
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.08.2025
ISIN Name
US04539A4067 ASSECO POLAND GDR/1 ZY 1
CA9899621051 ZURICH INS.GR.AG CDR O.N.
DE000DJ9AMJ2 DZ BANK IS.A2671
XS1261170515 ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN
DE000DFK0A71 DZ BANK IS.A1399
USF1R15XK367 BNP PARIBAS 15/UND. FLR
AT0000A2ZT01 ERSTE GR.BK. 22/25 MTN
XS2191421291 YUNDA HLDG.I 20/25
© 2025 Xetra Newsboard