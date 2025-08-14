The following instruments on XETRA do have their first trading 14.08.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.08.2025
Aktien
1 AU0000405797 Orezone Gold Corp. CDIS
Anleihen
1 US040555DH45 Arizona Public Service Co.
2 US126650EL07 CVS Health Corp.
3 US126650EM89 CVS Health Corp.
4 AU3CB0299428 Inter-American Development Bank
5 AU3CB0316420 Korea, Republik
6 DE000A4EEAX6 23 SCSp
7 DE000A4EEA59 BARRACUDA SCSp
8 DE000A4EEA34 CHNO SCSp
9 DE000A4EEA91 ERAKLEA SCSp
10 DE000A4EEA18 SOLEX SCSp
11 DE000A4EEA75 TORO SCSp
12 US14913UBB52 Caterpillar Financial Services Corp.
13 DE000DW6AKH9 DZ BANK AG
14 US126650EK24 CVS Health Corp.
15 US126650EJ50 CVS Health Corp.
16 US30037DAE58 Evergy Metro Inc.
17 XS3150924267 Nationwide Building Society
18 USU6700TAH69 Novelis Corp.
19 XS3152572981 Swedbank AB
20 US91680MAG24 Upstart Holdings Inc.
21 DE000HEL0KU9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0KS3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0KR5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0KP9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 CH1474857013 Roche Kapitalmarkt AG
26 CH1474857021 Roche Kapitalmarkt AG
27 CH1474857039 Roche Kapitalmarkt AG
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.08.2025
Aktien
1 AU0000405797 Orezone Gold Corp. CDIS
Anleihen
1 US040555DH45 Arizona Public Service Co.
2 US126650EL07 CVS Health Corp.
3 US126650EM89 CVS Health Corp.
4 AU3CB0299428 Inter-American Development Bank
5 AU3CB0316420 Korea, Republik
6 DE000A4EEAX6 23 SCSp
7 DE000A4EEA59 BARRACUDA SCSp
8 DE000A4EEA34 CHNO SCSp
9 DE000A4EEA91 ERAKLEA SCSp
10 DE000A4EEA18 SOLEX SCSp
11 DE000A4EEA75 TORO SCSp
12 US14913UBB52 Caterpillar Financial Services Corp.
13 DE000DW6AKH9 DZ BANK AG
14 US126650EK24 CVS Health Corp.
15 US126650EJ50 CVS Health Corp.
16 US30037DAE58 Evergy Metro Inc.
17 XS3150924267 Nationwide Building Society
18 USU6700TAH69 Novelis Corp.
19 XS3152572981 Swedbank AB
20 US91680MAG24 Upstart Holdings Inc.
21 DE000HEL0KU9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
22 DE000HEL0KS3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
23 DE000HEL0KR5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
24 DE000HEL0KP9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 CH1474857013 Roche Kapitalmarkt AG
26 CH1474857021 Roche Kapitalmarkt AG
27 CH1474857039 Roche Kapitalmarkt AG
