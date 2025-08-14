Der Bitcoin hat es geschafft: In einer beeindruckenden Rally hat die wichtigste Kryptowährung der Welt ihr bisheriges Allzeithoch durchbrochen und notierte zeitweise über der Marke von 124.000 Dollar. Angetrieben wird der Kurs sowohl von der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung als auch dem unaufhaltsamen Appetit institutioneller Investoren. Doch wie geht die Reise weiter?Die langfristigen Aussichten könnten kaum besser sein, meint zumindest Rachael Lucas, Krypto-Analystin bei BTC Markets. Sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
