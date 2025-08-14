Die Hapag-Lloyd AG (ISIN: DE000HLAG475) hat im ersten Halbjahr 2025 trotz schwieriger Rahmenbedingungen solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz im Segment Linienschifffahrt kletterte auf 10,4 Mrd. US-Dollar - getragen von einer Transportmengensteigerung um 11 % auf 6,7 Mio. TEU. Der Gewinn blieb jedoch unter Vorjahr, belastet durch Anlaufkosten für das neue Gemini-Netzwerk, Hafenstaus und anhaltende Inflation. Das Konzern-EBITDA lag bei 1,9 Mrd. US-Dollar (1,8 Mrd. Euro), das EBIT bei 0,7 Mrd. US-Dollar (0,6 Mrd. Euro). Unter dem Strich blieb ein Konzernergebnis von 0,8 Mrd. US-Dollar (0,7 Mrd. Euro). ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwerte Magazin