Donnerstag, 14.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Setup für DOGE & LTC Mining läuft an - und diese Aktie steht in der ersten Reihe
WKN: 915210 | ISIN: AT0000818802 | Ticker-Symbol: DOQ
Tradegate
14.08.25 | 10:05
217,50 Euro
+7,94 % +16,00
Branche
Dienstleistungen
Aktienmarkt
ATX
1-Jahres-Chart
DO & CO AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DO & CO AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
218,00219,0010:05
217,50218,5010:06
Dow Jones News
14.08.2025 08:33 Uhr
140 Leser
PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DJ PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Veröffentlichung eines Quartalsberichts

DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts

Wien (pta000/14.08.2025/08:00 UTC+2) - DO & CO Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Quartalsbericht 2025/26 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.doco.com/jahres-quartalsberichte/?lang=de Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      DO & CO Aktiengesellschaft 
           Stephansplatz 12 
           1010 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Johannes Cerny 
Tel.:         +43 664 80 777 2416 
E-Mail:        johannes.cerny@doco.com 
Website:       www.doco.com 
ISIN(s):       AT0000818802 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, 
           Stuttgart, Tradegate 
Weitere        London, Istanbul 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1755151200054 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
