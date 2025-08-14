DJ PTA-AFR: DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Veröffentlichung eines Quartalsberichts
DO & CO Aktiengesellschaft: Veröffentlichung eines Quartalsberichts
Wien (pta000/14.08.2025/08:00 UTC+2) - DO & CO Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Quartalsbericht 2025/26 (Q1) Internet-Veröffentlichung: https://www.doco.com/jahres-quartalsberichte/?lang=de Veröffentlichungsdatum: 14.08.2025
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: DO & CO Aktiengesellschaft Stephansplatz 12 1010 Wien Österreich Ansprechpartner: Johannes Cerny Tel.: +43 664 80 777 2416 E-Mail: johannes.cerny@doco.com Website: www.doco.com ISIN(s): AT0000818802 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Weitere London, Istanbul Handelsplätze:
[ source: https://www.pressetext.com/news/1755151200054 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 02:00 ET (06:00 GMT)