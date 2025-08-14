Solingen/Lesbos (ots) -Die Jordan Olivenöl GmbH blickt auf ein außergewöhnliches Erfolgsjahr zurück: Im Wettbewerbsjahr 2025 wurde der inhabergeführte Familienbetrieb mit 25 internationalen Preisen in zwölf Ländern ausgezeichnet - von Italien über Großbritannien und Deutschland bis nach Nordamerika, Asien und den Nahen Osten. Die Prämierungen würdigen die gleichbleibend hohe Qualität des gesamten Sortiments - vom extra nativen und Bio-Olivenöl über sortenreine Spezialitäten und Tafeloliven bis hin zu Essigen und Honig.Gegründet 1989 von Rolf, Heidi und Bastian Jordan, hat sich das Unternehmen von einer kleinen Ernte für Freunde zu einer international anerkannten Premium-Marke entwickelt. Heute bewirtschaften drei Generationen der Familien Jordan und Kerner eigene Terrassenhänge oberhalb der Dörfer Plagia und Plomari auf Lesbos und arbeiten in fairer Partnerschaft mit benachbarten Bauern.Einzigartiges Terroir - schonende ErnteDie Olivenhaine liegen in Hanglagen zwischen Plagia und Agia Barbara, auf kalk- und vulkanhaltigen Böden unter mediterranem Klima. Die tief verwurzelten Bäume benötigen keine Bewässerung; geerntet wird ausschließlich von Hand.Jordan Olivenöl setzt auf die autochthonen Sorten Adramitiani (zwei Drittel) und Kolovi (ein Drittel), die nur auf Lesbos vorkommen. Die Früchte werden noch am Erntetag in der nahegelegenen Ölmühle kalt extrahiert - bei unter 27 °C und ohne Erwärmung des Öl-Wasser-Gemischs. Das Ergebnis: ein extra natives Olivenöl mit einem Säuregehalt von rund 0,22 %.Nachhaltigkeit aus ÜberzeugungNachhaltige Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie:- Keine Bewässerung während der Trockenperioden- Keine chemischen Pflanzenschutzmittel, stattdessen Lockstofffallen- Natürliche Düngung durch weidende Schafe und Ziegen Die Produktion ist nach EU-Bio-Verordnung 2018/848 zertifiziert (DE-ÖKO-037). Zudem engagiert sich Jordan Olivenöl in der Slow-Food-Bewegung und unterstützt kulinarische Bildungsprojekte.Internationale Spitzenbewertungen 2025 (Auszug)- Italien: Gran Goccia d'Oro (AIPO Verona) für Kalamata-Oliven, Gold bei L'Oro del Mediterraneo für das Bio-Öl, Siegerplätze bei Olio Geniale und MONOCULTIVAROLIVEOIL- Großbritannien: Mehrfach "Outstanding"-Bewertungen bei den Great Taste Awards, Platin beim London ITOC für Kalamata-Oliven- Deutschland: Spitzenplatzierung im "Feinschmecker", Silber beim Global Olive Oil Award (GOOA) Berlin- Frankreich: Gold bei Olio Nuovo Days, Diplôme Gourmet der AVPA- Griechenland: Gold bei den Kotinos Awards, Gold bei den Olymp Awards- Spanien: "Best EVOO Greece" bei den ESAO Awards, Grand CINVE für weißen Bio-Balsamico- Schweiz: Publikumssieg beim Zürich Olive Oil Award- Nordamerika: Mehrfach Silber in Los Angeles, Gold beim Canada IOOC- Asien & Naher Osten: Gold bei JOOP (Japan) und Terra Olivo (Israel)"Diese 25 Auszeichnungen sind für uns nicht nur eine Bestätigung unserer Qualitätsphilosophie, sondern auch ein Ansporn, die Werte unseres Familienbetriebs - Handarbeit, Nachhaltigkeit und Geschmack - weiter konsequent zu leben", sagt Bastian Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbH.Über Jordan OlivenölJordan Olivenöl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit Sitz in Solingen und Olivenhainen auf der griechischen Insel Lesbos. Seit 1989 steht das Unternehmen für handwerkliche Herstellung, sortenreine Olivenöle höchster Güte und nachhaltige Landwirtschaft. Die Produkte sind im Feinkosthandel, in ausgewählten Online-Shops sowie direkt über www.jordanolivenoel.de erhältlich.Pressekontakt:Jordan Olivenöl GmbHLandwehr 2542697 Solingen, DeutschlandTel.: +49 212 221 66 011Bastian JordanE-Mail: bastian.jordan@jordanolivenoel.deWeb: www.jordanolivenoel.deOriginal-Content von: Jordan Olivenöl GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59565/6096482