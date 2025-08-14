© Foto: Thiago Prudencio/DAX via ZUMA Press Wire/dpaCisco legt Zahlen mit starkem Quartalswachstum vor und setzt dank boomender KI-Nachfrage auf eine noch größere Rolle im globalen Netzwerkausbau.Cisco Systems hat mit seinen Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 sowohl Umsatz- als auch Gewinnerwartungen leicht übertroffen und einen optimistischeren Ausblick abgegeben, als es die Wall Street erwartet hatte. Der Netzwerkspezialist profitiert zunehmend vom globalen Investitionsschub in Künstliche Intelligenz (KI) - und signalisiert, dass dieser Trend langfristig trägt. Starke Zahlen - über den Prognosen der Analysten Für das am 26. Juli beendete Quartal meldete Cisco einen bereinigten Gewinn je Aktie von 99 US-Cent, knapp über …Den vollständigen Artikel lesen ...
