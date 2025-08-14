Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, August 14
[14.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BN4GXL63
|12,617,633.00
|EUR
|0
|124,063,756.02
|9.8326
|Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,089,680.77
|98.775
|Fund: Tabula Gl IG Cr CURVE Stpnr UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|50,967,492.25
|111.1371
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,386,573.60
|120.1958
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BN0T9H70
|52,240.00
|GBP
|0
|6,100,017.59
|116.7691
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BKX90X67
|54,119.00
|EUR
|0
|5,948,000.75
|109.906
|Fund: TAB Enhanced US Inflat UCITS ETF USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE00BKX90W50
|17,507.00
|CHF
|0
|1,728,052.70
|98.7064
|Fund: Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - USD
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000L1I4R94
|1,794,226.00
|USD
|0
|20,408,301.93
|11.3744
|Tabula GCC Sovereign USD Bonds UCITS ETF - GBP HEDGED DISTRIBUTING
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000LJG9WK1
|520,212.00
|GBP
|0
|5,263,721.01
|10.1184
|Fund: Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - USD Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|475,575.42
|11.751
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - SEK-Hedged Acc
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|411,235,383.15
|110.8288
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - GBP-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,647,917.32
|10.129
|Tabula Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate UCITS ETF (USD) - EUR-Hedged Dist
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000LH4DDC2
|272,747.00
|EUR
|0
|3,011,671.61
|11.042
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000WXLHR76
|1,033,673.00
|EUR
|0
|11,030,094.64
|10.6708
|Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF-GBP HEDGED ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000P7C7930
|56,676.00
|GBP
|0
|619,665.97
|10.9335
|Tabula FTSE Indian Government Bond Short Duration UCITS ETF-USD ACC
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000061JZE2
|947,028.00
|USD
|0
|10,107,911.70
|10.6733
|JANUS HENDERSON TABULA JAPAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,235,554,877.15
|112.3232
|JANUS HENDERSON TABULA PAN EUROPEAN HIGH CONVICTION EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE0002A3VE77
|700,000.00
|EUR
|0
|8,381,910.18
|11.9742
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000YMBL844
|2,080,566.00
|USD
|0
|21,192,013.78
|10.1857
|Janus Henderson Tabula Mortgage-Backed Securities UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000RH1ZG27
|45,000.00
|USD
|0
|465,018.68
|10.3337
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000CCQKON9
|2,034,999.00
|EUR
|0
|20,473,066.57
|10.0605
|JANUS HENDERSON TABULA EURO SHORT DURATION INCOME UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,312.27
|10.0524
|JANUS HENDERSON TABULA US TRANSFORMATIONAL GROWTH EQUITY UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,118,935.80
|10.0371
