Tabula ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, August 14
[14.08.25]
TABULA ICAV
|Fund: Janus Henderson Tabula Lux AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2941599081
|16,457,383.00
|EUR
|0
|167,173,362.50
|10.158
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2941599248
|251,860.00
|USD
|0
|2,575,800.92
|10.2271
|Fund: JANUS HENDERSON TABULA EUR AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2941599834
|830,386.00
|GBP
|0
|8,399,231.41
|10.1149
|Fund: Janus Henderson Tabula USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2994520851
|10,357,742.00
|USD
|0
|105,815,340.90
|10.2161
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2994520935
|567,453.00
|USD
|0
|5,748,619.27
|10.1306
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2994521073
|25,000.00
|USD
|0
|253,573.55
|10.1429
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2994521669
|5,000.00
|GBP
|0
|50,375.24
|10.075
|Fund:JANUS HENDERSON TABULA USD AAA CLO UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|13.08.25
|LU2941599164
|21,844.00
|EUR
|0
|218,744.99
|10.014
© 2025 PR Newswire