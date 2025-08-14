TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei gaben japanische Aktien nach dem Rekordlauf der Vortage etwas stärker nach, einige Anleger machten erst einmal Kasse.

In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 1,45 Prozent auf 42.649,26 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit der Stärke des Yen zum Dollar. Zudem seien die Renditen am Anleihemarkt gestiegen. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management verwies auf Forderungen von US-Finanzminister Scott Bessent, dass japanische Notenbank die Zinsen anheben solle.

Etwas besser sah es an den chinesischen Börsen aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,39 auf 4.192,99 Punkte. Innes führte den kontinuierlichen Anstieg auf liquiditätsgetriebene Käufe zurück. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank dagegen um 0,3 Prozent auf 25.535,92 Punkte.

Am australischen Markt ging es unterdessen nach den Vortagsverlusten leicht nach oben. Der S&P/ASX 200 gewann 0,53 Prozent auf 8.873,80 Punkte./mf/mis

JP9010C00002, 2455717, QT0009982759, HK0000004322, XC0006013624, CNM0000001Y0