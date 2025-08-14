EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Halbjahresergebnis

Nagarro veröffentlicht ungeprüfte Q2-Ergebnisse 2025 und verzeichnet 4,7 % Umsatzwachstum YoY in konstanter Währung und 14,2 % Gross Margin-Anstieg trotz globaler makroökonomischer Herausforderungen



14. August 2025 - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das zweite Quartal 2025 vorgelegt und seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Im zweiten Quartal 2025 stieg der Umsatz auf 252,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres (244,1 Mio. EUR) entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im zweiten Quartal 2025 betrug 4,7 % gegenüber dem Vorjahr. Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr betrug in konstanter Währung 3,8 %, was einem organischen Umsatzwachstum von 2,4 % auf Euro-Basis entspricht. Der Gross Profit stieg von 73,3 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024 auf 83,7 Mio. EUR im zweiten Quartal 2025. Die Gross Margin lag im zweiten Quartal 2025 bei 33,2 %, gegenüber 30,0 % im zweiten Quartal 2024. Trotz der hervorragenden operativen Performance im ersten und zweiten Quartal 2025 wurde das bereinigte EBITDA durch die Wertminderung der konzerninternen Darlehen von Nagarro SE und deren Barmittel aufgrund der Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro erheblich beeinträchtigt. Im ersten und zweiten Quartal 2025 reduzierten die Auswirkungen von Fremdwährungsumrechnung und Devisentermingeschäften das bereinigte EBITDA um insgesamt 18,0 Mio. EUR. Infolgedessen betrug das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 2025 30,5 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 12,1 %) gegenüber 35,5 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 14,5 %) im zweiten Quartal 2024. Das EBITDA sank von 32,8 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024 auf 32,0 Mio. EUR im zweiten Quartal 2025. Das EBIT stieg im zweiten Quartal 2025 leicht auf 23,4 Mio. EUR, gegenüber 23,1 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024. Das Ergebnis der Periode ging im zweiten Quartal 2025 auf 8,3 Mio. EUR zurück, gegenüber 12,0 Mio. EUR im zweiten Quartal 2024, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Ertragsteueraufwendungen aufgrund von Quellensteuern auf konzerninterne Dividendenzahlungen von nachgelagerten Tochtergesellschaften an ihre unmittelbaren Holdinggesellschaften zurückzuführen ist. Die Anzahl der Kunden, mit denen Nagarro in den vergangenen zwölf Monaten einen Jahresumsatz von mehr als 1 Mio. EUR erzielt hat, stieg von 184 am 30. Juni 2024 auf 188 am 30. Juni 2025. Auf der Hauptversammlung am 30. Juni 2025 wurde eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie in einer Höhe von insgesamt 12,6 Mio. EUR (13,1 % des EBIT des Jahres 2024) beschlossen. Ergebnisse für das 1. Halbjahr Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Umsatzerlöse auf 498,9 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,4 % gegenüber 482,4 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das erste Halbjahr 2025 betrug 3,6 %. Das organische Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2025 betrug währungsbereinigt 2,8 %, was einem organischen Umsatzwachstum von 2,6 % auf Euro-Basis entspricht. Der Gross Profit stieg von 146,9 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 auf 159,3 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Die Gross Margin lag im ersten Halbjahr 2025 bei 31,9 %, gegenüber 30,5 % im ersten Halbjahr 2024. Das bereinigte EBITDA belief sich im ersten Halbjahr 2025 auf 60,8 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 12,2 %) gegenüber 74,7 Mio. EUR (entsprechend einer Marge von 15,5 %) im ersten Halbjahr 2024. Das EBITDA sank von 68,8 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 auf 65,0 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Das EBIT sank von 49,7 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 auf 47,5 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025. Das Periodenergebnis sank von 28,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2024 auf 19,6 Mio. EUR im ersten Halbjahr 2025, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Ertragsteueraufwendungen aufgrund von Quellensteuern auf konzerninterne Dividendenzahlungen von nachrangigen Tochtergesellschaften an ihre unmittelbaren Holdinggesellschaften zurückzuführen ist. Der Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit verringerte sich im ersten Halbjahr 2025 von 27,6 Mio. EUR auf 26,1 Mio. EUR, wobei die Inanspruchnahme des Factoring-Programms ohne Rückgriffsrecht im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem 31. Dezember 2024 um 8,5 Mio. EUR reduziert wurde. Die Forderungslaufzeit, die basierend auf den vierteljährlichen Umsatzerlösen berechnet wird und sowohl Vertragsvermögenswerte als auch Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhaltet, verbesserte sich von 88 Tagen zum 31. Dezember 2024 auf 85 Tage zum 30. Juni 2025. Die Zahlungsmittel von Nagarro beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf 121,8 Mio. EUR gegenüber 192,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024. Die Finanzverbindlichkeiten von Nagarro beliefen sich zum 30. Juni 2025 auf 300,7 Mio. EUR gegenüber 329,6 Mio. EUR zum 31. Dezember 2024. Zum 30. Juni 2025 beschäftigte das Unternehmen 17.447 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die folgende Tabelle zeigt die Ergebniszahlen für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni 2025: Q2 2025 Q2 2024 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 252,0 244,1 3,2 % gegenüber dem Vorjahr

4,7 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 83,7 73,3 14,2 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 33,2 % 30,0 % Bereinigtes EBITDA 30,5 35,5 -14,1 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 12,1 % 14,5 % EBITDA 32,0 32,8 -2,4 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 23,4 23,1 1,3 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 8,3 12,0 -30,8 % gegenüber dem Vorjahr

Die folgende Tabelle zeigt die Ergebniszahlen für den Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2025: H1 2025 H1 2024 Wachstum Mio. EUR Mio. EUR Umsatz 498,9 482,4 3,4 % gegenüber dem Vorjahr

3,6 % in konstanter Währung gegenüber dem Vorjahr Gross Profit 159,3 146,9 8,4 % gegenüber dem Vorjahr Gross Margin 31,9 % 30,5 % Bereinigtes EBITDA 60,8 74,7 -18,6 % gegenüber dem Vorjahr Bereinigte EBITDA-Marge 12,2 % 15,5 % EBITDA 65,0 68,8 -5,5 % gegenüber dem Vorjahr EBIT 47,5 49,7 -4,4 % gegenüber dem Vorjahr Ergebnis der Periode 19,6 28,6 -31,5 % gegenüber dem Vorjahr

Aufsichtsratsausschüsse Die Ausschüsse des Aufsichtsrats von Nagarro wurden neu besetzt. Martin Enderle, Vorsitzender des Aufsichtsrats, ist auch Vorsitzender des Nominierungs- und Vergütungsausschusses. Bis vor kurzem war er Vorsitzender des Aufsichtsrats von Delivery Hero. Hans-Paul Bürkner, zuvor globaler CEO und Chairman von BCG, ist Vorsitzender des Strategieausschusses. Jack Clemons, ehemaliger globaler CEO von Bata und Mitglied verschiedener anderer Gremien, darunter Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses des Worldwide Fund for Nature (WWF), ist Vorsitzender des Prüfungsausschusses.

Aktualisierung der Guidance Am 23. Januar 2025 hatten wir den Umsatz von Nagarro für das Jahr 2025 in einer Größenordnung von 1.020 bis 1.080 Mio. EUR prognostiziert, berechnet auf Basis der damals geltenden Wechselkurse. Wir erwarten nun, dass der Umsatz von Nagarro im Jahr 2025 näher am unteren Ende dieser Prognosespanne liegen wird. Wir planten eine Gross Margin in einer Größenordnung von 30 %, im Vergleich zu 30,4 % im Jahr 2024. An dieser Erwartung für die Gross Margin halten wir fest. Wir planten eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 14,5 % und 15,5 %, gegenüber 15,2 % im Jahr 2024. Trotz der starken operativen Leistung des Unternehmens wird derzeit erwartet, dass die Wertminderungsaufwendungen für konzerninterne Darlehen und Barmittel aufgrund der Abschwächung des US-Dollars gegenüber dem Euro zu einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 13,5 % und 14,5 % führen werden.

Die Nagarro SE wird ihr Analysten- und Investorenmeeting zur Besprechung des Halbjahresfinanzberichts 2025 in Form einer Videokonferenz am 14. August 2025 um 13:00 Uhr MESZ abhalten (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr BST / 15:00 Uhr GST / 16:30 Uhr IST / 19:00 Uhr SGT / 20:00 Uhr JST). Für Privatanleger wird die Nagarro SE einen Call zur Besprechung des Halbjahresfinanzberichts 2025 am 14. August 2025 um 14:30 Uhr MESZ abhalten (05:30 Uhr PT / 07:30 Uhr CT / 08:30 Uhr ET / 13:30 Uhr BST / 16:30 Uhr GST / 18:00 Uhr IST / 20:30 Uhr SGT / 21:30 Uhr JST). Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus unter https://www.nagarro.com/de/investor-relations/half-yearly-q2-statements-call-2025 .

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt Kunden dabei, "fluidic", innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seine "Fluidic Enterprise"-Vision aus. Nagarro beschäftigt rund 17.400 Mitarbeitende und ist in 39 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com .



