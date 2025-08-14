Die Korea Creative Content Agency (KOCCA), eine öffentliche Institution, die sich auf Inhalte spezialisiert, hat 16 vielversprechende Spieleunternehmen ausgewählt, um an der gamescom 2025 teilzunehmen.

Die Korea Creative Content Agency (KOCCA) hat 16 vielversprechende Spieleunternehmen ausgewählt, um an der gamescom 2025 teilzunehmen (Image: KOCCA)

Im Jahr 2024 unterstützte KOCCA 13 Spieleunternehmen, führte über 400 Geschäftstreffen durch und erzielte Beratungsergebnisse in Höhe von rund 24 Millionen US-Dollar, was das Potenzial koreanischer Spiele verdeutlichte.

In diesem Jahr plant KOCCA, Umfang und Unterstützung weiter auszubauen und aktiv globale Marktchancen zu verfolgen.

Der Korea-Pavillon befindet sich in HALLE 3 und HALLE 10 mit den B2B-Standnummern C-010g-D-019g sowie der B2C-Standnummer F-002g

Am B2B-Stand in Halle 3 finden 1:1-Geschäftsvermittlungen zwischen Käufern und Unternehmen sowie Vor-Ort-Usability-Tests von Spielen statt, um wertvolles Feedback zu sammeln. Besucher, die an den Veranstaltungen teilnehmen, erhalten außerdem verschiedene Werbegeschenke.

KOREA GAME ROADSHOW: Besuchen Sie uns auf der gamescom 2025

Die koreanischen Spieleunternehmen, die am KOREA GAME ROADSHOW der gamescom teilnehmen, sind: ROOMTONE, Modle Studios Co., Ltd., BECUZUS Co., Ltd., Geniesoft Inc., ADVER GAME KOREA, Neo Joy Propulsion Laboratory Inc., Gonggamorecontents Inc., grayclover, PepperStones.Inc, NANOO COMPANY Inc., BePex, Oneway Ticket Studio Inc., Studio BBB, Studio Doodal Co., Ltd., Hypercent Inc. und Lightersgames Co., Ltd.

Informationen und Trailer zu den Spielen finden Sie im offiziellen Verzeichnis des Korea Pavilion.

1. ROOMTONE Games INTERSCAPE

INTERSCAPE ist ein cineastisches Third-Person-Abenteuerspiel, das surreale Traumlandschaften und emotionale Erzählungen erkundet. Die Spieler lösen Rätsel und navigieren durch visuell beeindruckende Welten, um die in endlosem Schlummer gefangene Menschheit zu erwecken.

Offizielle Website: www.roomtonegames.com

2. Modle Studios Inc. Not Alone

Not Alone ist ein Sandbox-Crafting-Spiel, in dem Spieler einzigartige Inseln gestalten, freundliche Besucher treffen und ein warmes, entspanntes Leben genießen. Tauchen Sie ein in kreatives Inselbauen und fühlen Sie sich niemals allein.

Offizielle Website: https://www.modle.io/en

3. Becuzus VANRAN

VANRAN ist ein Dark-Fantasy-Action-RPG, das Soulslike-Kämpfe mit zugänglichem Gameplay kombiniert. Die Spieler erkunden acht einzigartige Regionen, kämpfen gegen mächtige Dämonenfürsten und passen das Wachstum ihrer Figur für einen individuellen Kampfstil an.

Offizielle Website: www.becuzus.com

4. Geniesoft Dusty Derby

Dusty Derby ist ein niedliches, chaotisches Online-Multiplayer-Party-Royale-Spiel, in dem bis zu 32 flauschige "Dusts" in häuslich inspirierten Arenen gegeneinander antreten kämpfen, rennen und überleben, um König des Staubs zu werden.

Offizielle Website: https://www.geniesoft.io/

5. ADVER GAME KOREA The Last of Penguin

The Last of Penguin ist ein 3D-Multiplayer-Überlebensabenteuer, in dem Spieler einen Pinguin führen, um die Antarktis zu retten. Es kombiniert Überleben, Tycoon-Elemente und Runner-Gameplay und bietet einzigartige Herausforderungen und kooperatives Spiel.

Offizielle Vorschau: https://youtu.be/9A_y0RmVnWs?si=LKjN48EpnOexHfnW

6. Neo Joy Propulsion Laboratory Jewelry Hunter Go

Jewelry Hunter Go ist ein Casual-Mobile- und PC-Spiel, das Glückskampfmechaniken mit klassischem 3-Gewinnt-Gameplay verbindet. Die Spieler treten auf Monopoly-ähnlichen Karten gegeneinander an und kombinieren Juwelen, um voranzukommen und zu gewinnen.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61573872641006&locale=ko_KR

7. Gonggamorecontents Inc. Soul Wander

Soul Wander ist ein Action-Roguelike, in dem Spieler Seelen sammeln, um Farbe in eine monochrome Welt zurückzubringen. Mit rasanter Kampf- und Erkundungsmechanik verbindet es Abenteuer, RPG-Elemente und Roguelike-Fortschritt.

Offizielle Website: https://mymegames.com/

8. grayclover Brick Clash

Brick Clash ist ein mobiles Brick-Breaker-Puzzlespiel, das Strategie und Timing kombiniert. Spieler zerstören Blöcke, während sie sich gegen Wellen verteidigen, und erleben ein schnelles und intensives Casual-Spielerlebnis.

Offizielle Website: https://thegrayclover.my.canva.site/

9. PepperStones.Inc Hips N Noses

Hips N Noses kombiniert Café-Management-Simulation mit Action-Roguelike-Gameplay. Durch das Bekämpfen von Monstern in Träumen, um seltene Zutaten zu sammeln, und das Anpassen von Rezepten zur Befriedigung einzigartiger Kunden, stellen die Spieler verlorene Erinnerungen wieder her und erweitern gleichzeitig ihr Café und ihren Charakter.

Steam Store: https://store.steampowered.com/app/3574200/HIPS_N_NOSES/

10. NANOO COMPANY Inc. Tower of Babel: Survivors of Chaos

Tower of Babel: Survivors of Chaos ist ein Einzelspieler-Survival-Action-RPG, das Elemente von "Vampire Survivors" und lootbasierten RPGs kombiniert. Die Spieler kämpfen gegen Wellen von Monstern, sammeln und verbessern Ausrüstung und entwickeln einzigartige Fähigkeitskombinationen, um den geheimnisvollen Turm zu erklimmen und alles zu beanspruchen, was sie sich wünschen.

Offizielle Website: https://www.nanoocompany.com/

11. BePex Beat the Beat: Rhythm Action

Beat the Beat: Rhythm Action ist ein rhythmusbasiertes Actionspiel mit sammelbaren Charakteren und kompetitivem Gameplay. Die Spieler trainieren ihre Musen, meistern musikalische Kämpfe und treten in Rhythmus-Challenges gegeneinander an.

Offizielle Website: www.bepex.xyz

12. Oneway Ticket Studio Midnight Walkers

Midnight Walkers ist ein Hardcore-PvE/PvPvE-Zombie-Survival-Extraction-Shooter. Die Spieler durchsuchen, fertigen und kämpfen sich durch thematische Zonen des Liberty Grand Center, bekämpfen Zombies und rivalisierende Überlebende, um mit wertvoller Beute zu entkommen oder alles beim Tod zu verlieren.

Offizielle Website: https://www.onewayticketstudio.com/

13. Studio BBB Inc. Monowave

Monowave ist ein Puzzle-Plattform-Abenteuer, in dem die Spieler Mono, einen Wächter mit Empathiefähigkeiten, durch von Emotionen geprägte Welten führen. Spieler nutzen vier einzigartige emotionale Fähigkeiten, schließen Freundschaften und lösen Herausforderungen in einem handgezeichneten Stil mit Original-Soundtrack.

Offizielle Website: https://studiobbb.games

14. Studio Doodal Solateria

Solateria ist ein handgezeichnetes Metroidvania mit stilvollem Parierkampf und weitläufiger Erkundung. Die Spieler nutzen elementare Fähigkeiten, schalten neue Bewegungsfertigkeiten frei und entdecken Geheimnisse, während sie mächtige Feinde bekämpfen, um den verlorenen König zu finden.

Offizielle Website: https://studiodoodal.com/

15. Hypercent Backroom Company

Backroom Company ist ein kooperatives Horror-Multiplayer-Spiel im Backrooms-Universum. Es unterstützt bis zu acht Spieler mit Sprachchat und interaktiven Gegenständen und legt den Fokus auf von Spielern erschaffene Erlebnisse anstelle linearer Rätsellösungen und Monsterflucht.

Offizielle Website: https://www.hypercent.co.kr/

16. Lightersgames Inc.- THANKS, LIGHT.

THANKS, LIGHT. ist ein First-Person-Puzzle-Abenteuer, das Geometrie, Physik und optische Täuschungen kombiniert. Die Spieler manipulieren Dimensionen mit Licht, frieren Objekte ein, replizieren und vergrößern Formen und entdecken verborgene Wahrheiten in einer geheimnisvollen, zusammenbrechenden Welt.

Offizielle Website: https://www.lightersgames.com/

Weitere Informationen https://k-gameroadshow.com/

Treffen Sie K-GAME: https://forms.gle/wrCy8wrirjGAV5sT7

