Die HelloFresh-Aktie sackt am Donnerstag im Kurs immer tiefer. Diese Nachrichten belasten das Papier jetzt, und das müssen Anleger außerdem noch wissen. HelloFresh: Prognose gesenkt Der Kochboxenversender HelloFresh hat am Mittwochabend seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Konkret soll das bereinigte EBITDA nur noch bei 415 Millionen € bis 465 Millionen € liegen, statt den zuvor angepeilten 450 Millionen € bis 500 Millionen €. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de