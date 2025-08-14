Der Bitcoin-Kurs hat neue Rekorde erreicht! Das treibt die Mutter aller Kryptowährungen jetzt an, und darum könnten bis zum Jahresende noch weitere +100% winken. Bitcoin erreicht neuen Rekord Oberhalb von 124.000 US$ hat der Bitcoin einen neuen Rekordwert erreicht. Angetrieben wird die Mutter aller Kryptowährungen dabei insbesondere von der weiter starken Nachfrage institutioneller Investoren, die aktuell Milliarden in ETFs pumpen. Tom Essaye, Gründer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de