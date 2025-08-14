Die Aktie Panzergetriebeherstellers Renk ist am Mittwoch deutlich angestiegen. Zwischenzeitlich ging es um mehr als +6% hinauf, zum Handelsende notierte der Kurs +2% höher bei 62 €. Was steckt hinter dem Kursaufschwung? Und wie nachhaltig ist dieser? Starke Halbjahresbilanz Das Rüstungsunternehmen hat am Morgen Zahlen zum ersten Halbjahr vorgelegt, die den Wachstumskurs bestätigen. In den ersten sechs Monaten sind die Umsatzerlöse um 21,5% auf 620 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
