Der britische Elektrolyse-Spezialist hat seine vorläufigen Ergebnisse für das vergangene Geschäftsjahr 2024/25 vorgelegt. Sowohl beim Umsatz als auch EBITDA-Verlust schnitt ITM Power besser ab. Darüber hinaus fassen Dennis Schulz und sein Team im bereits angelaufenen Fiskaljahr 2025/26 weiteres Wachstum ins Auge.Im Geschäftsjahr bis Ende April 2025 steigerte ITM Power den Umsatz um mehr als 50 Prozent auf 26,0 Millionen Britische Pfund (30,2 Millionen Euro). Analysten rechneten hingegen nur mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär