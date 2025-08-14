EQS-Ad-hoc: Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Sedlmayr Grund und Immobilien Aktiengesellschaft: Anpassung der Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025



14.08.2025 / 09:43 CET/CEST

Sedlmayr Grund und Immobilien AG: Anpassung der Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 München, 14.08.2025 - Der Vorstand der Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 neu bewertet und nach umfassender Analyse beschlossen, seine bisherige Ertragsprognose anzupassen. Der Sedlmayr Konzern erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2024/2025 nunmehr ein operatives Ergebnis (EBIT), das im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023/2024 deutlich niedriger ausfallen wird. Der Vorstand senkt damit seine bisherige Ertragsprognose, die von einem nur leicht niedrigeren Konzern-EBIT gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausging. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung sind vor allem die Verschiebung von geplanten Objektverkäufen und die damit erwarteten positiven Ergebniseffekte sowie antizipierte Wertberichtigungen, die sich aus der vertraglichen Trennung vom Joint Venture-Partner für die Berliner Projektgesellschaften ergeben. Mit dieser Trennung erfolgte eine vollständige Entflechtung der Objektgesellschaften mit Grundstücken in Berlin von ihrem bisherigen Mitgesellschafter BoB Immobilienkonzepte GmbH. Erwerber der Gesellschaftsanteile ist die HF Sedlmayr Grundstücksverwaltungs-Beteiligungs GmbH. Kontakt:

Dr. Hermann Brandstetter Vorsitzender des Vorstands

Email: investor.relations@sedlmayr-ag.de

Tel: 089 51 2222 15



