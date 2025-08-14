Linz (www.anleihencheck.de) - Das statistische Bundesamt hat gestern die Inflationsrate für Juli veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Inflation in Deutschland verharre bei 2% - punktgenau im EZB-Zielkorridor. Während Energiepreise um 3,4% nachgegeben hätten, hätten sich Obst um 7,6% und Schokolade sogar um 18,6% verteuert. Mit 3,1% Teuerung halte sich der Bereich Dienstleistungen weiterhin hartnäckig. Analyst:innen würden für das Gesamtjahr für Europas größte Volkswirtschaft eine Inflationsrate um die 2% erwarten. Dauerhaft niedrige Preise würden ebenso wie zu stark steigende Preise als Risiko für die Konjunktur gelten. (14.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de