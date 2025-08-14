Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) konnte die Verluste des Vortages gestern wieder ausgleichen und hat sich somit von der Unterstützungszone um 129 lösen können, so die Analysten der Helaba.Die Seitwärtsphase habe mithin Bestand. Ein Anstieg über die 21-Tagelinie sei aber nicht zu konstatieren. Diese verlaufe heute bei 129,87 und bei 130,21 sei die 55-Tagelinie als nächste Hürde anzusehen. Des Weiteren sei die Zone 130,60/76 zu nennen. Das Indikatorenbild bleibe unklar und so könnten erneute Rücksetzer nicht ausgeschlossen werden. Unterhalb der 129er Zone entstünde Raum bis 128,40 oder sogar bis in den Bereich um 128. (14.08.2025/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de