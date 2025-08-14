Neben Norwegen, wo im Juli 97,2 Prozent aller Pkw-Neuzulassungen E-Autos waren, haben auch Dänemark, Finnland und Schweden einen Aufschwung beim Verkauf neuer Elektroautos verzeichnet. Und dennoch gibt es einen deutlichen Unterschied - die Nachfrage nach Teslas. Über die Zulassungszahlen in Norwegen berichten wir bei electrive regelmäßig - das Vorzeigeland der Elektromobilität hat in den vergangenen Jahren ein enormes Wachstum hingelegt. Der Tipping ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net