Trumps Zollpolitik hat die Finanzmärkte aufgewirbelt. Zeit durchzuatmen und einen genaueren Blick auf die Lage zu werfen. Gina Moesing und Krischan Orth nehmen unter die Lupe, was die Maßnahmen für den Dollar, den Goldpreis und die Inflation bedeuten - und warum am Ende vor allem die US-Verbraucher die Rechnung zahlen könnten. Im Gespräch geht es um die unmittelbaren Folgen eines bewusst geschwächten Dollars, die Chancen und Fallstricke für Unternehmen sowie die möglichen Kettenreaktionen in der Weltwirtschaft. zölle gold trump
