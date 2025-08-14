Ein Goldförderer startet die Produktionsoffensive: In Westafrika ist nach politischer Unsicherheit die Einigung da und der Neustart läuft. Parallel treibt das Unternehmen in Nordamerika ein Großprojekt voran, das schon in diesem Jahr rund 300.000 Unzen Gold liefern soll - beste Basis für dynamisches Wachstum.Doch das ist erst der Anfang. Ein weiteres Projekt mit Milliardenpotenzial steht in den Startlöchern. Erste Ressourcenschätzungen versprechen außergewöhnlich niedrige Förderkosten und starke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
