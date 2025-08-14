

EQS Newswire / 14.08.2025 / 10:00 CET/CEST

BANGKOK, THAILAND - Media OutReach Newswire - 14. August 2025 - Um das "Grand Tourism and Sports Year 2025" zu feiern, präsentiert die Tourismusbehörde von Thailand (TAT) stolz die Kampagne "Your Dream of Thailand Academy" unter dem lebhaften Motto "Thai'd Up This Summer". Diese Initiative stellt verschiedene Reiserouten vor, mit einem besonderen Fokus auf Thailands "Hidden Gems" - bezaubernde Reiseziele, die authentische und unvergessliche Erlebnisse versprechen.



Diesen August gewinnen vier glückliche junge Entdecker (im Alter von 18 bis 25 Jahren) aus ganz Europa ein All-inclusive-Sommerabenteuer in Thailand - jeder in Begleitung seines besten Freundes. Diese einmalige Gelegenheit führt die Teilnehmer auf eine Sommercamp-ähnliche Reise, die Thailands reiche Kultur, natürliche Schönheit und einzigartigen Charme zur Geltung bringt.





Die Teilnehmer werden in bedeutungsvolle Reiseerlebnisse eintauchen - von lokalen Begegnungen bis hin zu praktischen kulturellen Entdeckungen - und dabei Thailands Ruf für Gastfreundschaft und Wunder zelebrieren. Die Kampagne unterstützt die Mission der TAT, regionale Tourismusrouten auszubauen und Reiseerlebnisse durch Kreativität und Inklusivität zu verbessern.



So nehmen Sie teil: Schreiben Sie einfach in 100 Wörtern oder weniger, warum Sie und Ihr Reisepartner diese ultimative Sommerreise nach Thailand verdienen. Reichen Sie Ihren Beitrag über die offizielle Wettbewerbsplattform bei AXN Asia ein.



Verpassen Sie nicht diese außergewöhnliche Chance, das zu erleben, was Thailand wirklich "Amazing" macht. Wir warten auf Sie - Sawasdee und bis bald.





