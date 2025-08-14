Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Statistische Bundesamt bestätigte mit einer Inflationsrate von y/y 2,0% für Juli die vorherige Schätzung, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Der Preisauftrieb sei damit den zweiten Monat in Folge unverändert geblieben. Während sich der Rückgang der Energiepreise (Juli: -3,4%; Juni: -3,5%) dämpfend ausgewirkt habe, hätten sich Dienstleistungen um 3,4% (Juni: +3,3%) und Nahrungsmittel um 2,2% (Juni: +2,0%) überdurchschnittlich verteuert. Die Kerninflation, bei der die Preisveränderungen für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet würden, habe im Juli unverändert bei y/y +2,7% gelegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
