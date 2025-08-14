Daimler Truck forciert den Wandel zum eMobility-Anbieter auch mit Blick auf seine Finanzsparte: Tochter Daimler Truck Financial Services (DTFS) erweitert nun ihr Angebot um ein Kilometer-Leasingmodell für E-Lkw mit abgesichertem Restwert, Servicevertrag und zubuchbaren Dienstleistungen. Übergeordnetes Ziel des neuen Angebots namens eService Leasing ist es, elektrisch fahrende Trucks mit planbaren Kosten und vermindertem Risiko anzubieten. Es geht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
