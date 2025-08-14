Die Nachricht, auf die Krypto-Anleger jahrelang gewartet haben, war in der vergangenen Woche endlich da: Die SEC hat das Kriegsbeil gegen Ripple begraben. Doch an den Märkten herrscht statt Euphorie eher Katerstimmung. Während die Sektkorken bei Ripple Labs geknallt haben dürften, fragen sich viele Anleger, warum der XRP-Kurs nicht durch die Decke geht. SEC-Chef Paul Atkins gibt sich jedoch optimistisch.Die gedämpfte Kursreaktion hat zwei Hauptgründe. Zum einen war der positive Ausgang für viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
