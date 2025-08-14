© Foto: Andreas Franke - picture allianceBitcoin erreicht ein neues Allzeithoch, während Ethereum kurz davorsteht, und die Aussicht auf fallende US-Zinsen treibt die Rallye an.Bitcoin hat am Donnerstagfrüh ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals die Marke von 124.000 US-Dollar durchbrochen. Getrieben wurde die Rallye von der wachsenden Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, starken ETF-Zuflüssen und einem insgesamt günstigen makroökonomischen Umfeld. Ethereum könnte schon bald folgen und seinen Allzeithoch aus 2021 übertreffen. Historischer Preissprung Laut Daten von CoinDesk stieg der Bitcoin-Preis am Donnerstagfrüh kurzzeitig auf 124.496 US-Dollar. Das ist ein Anstieg von über 33 Prozent seit Jahresbeginn …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE