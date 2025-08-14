Die Aktie des Versicherungskonzerns Talanx startet am Donnerstag mit einem wahren Kurssprung in den Handel: Rund acht Prozent geht es nach oben - damit ist das Papier klarer Spitzenreiter im MDAX. Auslöser sind bärenstarke Halbjahreszahlen und eine überraschende Prognoseanhebung.Nach einem Rekord-Halbjahr rechnet der Konzern nun mit einem Nettogewinn von 2,3 Milliarden Euro statt der bislang in Aussicht gestellten mehr als 2,1 Milliarden Euro. Im Vorjahr waren es zwei Milliarden Euro. Bereits nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
