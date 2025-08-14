DJ Adyen wird vorsichtiger - Aktie bricht ein

Von Joe Hoppe

DOW JONES--Adyen hat im ersten Halbjahr etwas weniger verdient als im Vorjahr. Der niederländische Zahlungsdienstleister senkte seinen Umsatzausblick für das Gesamtjahr wegen der US-Zölle. Die Aktie bricht am Vormittag um 17 Prozent ein.

Im ersten Halbjahr stieg der Nettoumsatz um 20 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet Adyen aber keine leichte Beschleunigung des Umsatzwachstums mehr. Stattdessen wird das Wachstum auf Basis konstanter Wechselkurse nun auf dem Niveau des ersten Halbjahres gesehen.

Der Umsatz wurde nach Unternehmensangaben von dem Hin und Her bei den US-Zöllen belastet.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 28 Prozent auf 544 Millionen Euro. Der Analystenkonsens wurde um 1 Prozent verfehlt. Die EBITDA-Marge rückte um 4 Prozentpunkte auf 50 Prozent vor.

Das verarbeitete Zahlungsvolumen stieg um 5 Prozent auf 649 Milliarden Euro. Das digitale Volumen sank um 9 Prozent.

