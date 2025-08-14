Die Volatus-Aktie befand sich seit dem Hoch im Juli mit 0,55 € in einem starken Abwärtstrend, der Kurs fiel in der Spitze auf 0,25 €. Dann begann wieder der Aufstieg, aktuell steht sie am Donnerstag bei 0,31 €. Ist das wieder ein günstiges Einstiegsniveau? Privatplatzierungen vollzogen Um sich für die weiteren Investitionen finanziell zu rüsten wurde eine Platzierung von neuen Aktien vorgenommen. Am 5. August meldete das Unternehmen, dass über eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de