Harald ist 58 Jahre alt, doch sein Herz arbeitet wie das eines 90-Jährigen. Er ist sich bewusst, dass jeder Tag der letzte sein kann. Die Filmemacher Rahel Rätze und Robin Fischer haben Harald zwei Jahre lang begleitet. Entstanden ist der 37°-Film "Mein widerspenstiges Herz" über einen Menschen, der für seine Gesundheit kämpft, um so lange wie möglich selbstbestimmt leben und mit seiner Familie zusammen sein zu können. Am Dienstag, 19. August 2025, ab 8.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal und um 22.15 Uhr im ZDF."Wie schön es ist, dieses Leben, das Du hast, wird Dir bewusst, wenn Du es gerade so noch behalten konntest". Nach einer komplizierten Herz-OP krempelt Harald sein Leben radikal um. Er öffnet sich seiner Familie, ernährt sich gesund und treibt fast besessen Sport. Sein Lebensmotto heute: "Sei dir deiner Sterblichkeit bewusst". "37°" zeigt Haralds Kampf um ein selbstbestimmtes Leben und beleuchtet sein familiäres Umfeld. Was macht Haralds Wandlung mit Ehefrau Kathy? Die 50-Jährige ist Geschäftspartnerin und Vertraute, mit der Harald alles bespricht. Sie treibt ihn immer wieder an - vor allem, wenn Arztbesuche anstehen. Auch Haralds Tochter belastet die gesundheitliche Situation ihres Vaters. Sie wünscht sich, dass Haralds Enkeltochter mit ihrem Opa noch viel Zeit verbringen kann."37°" schaut hinter die Fassade eines Mannes, dem der Tod wenig Angst zu machen scheint. Zusammen mit seiner Ehefrau hat er bereits seine Beerdigung und die Nachfolge in seiner Firma geplant. Für Harald ist klar: Die Zeit, die ihm bleibt, will er genießen - und nach seinen Vorstellungen leben. "Was kann es mehr geben, als zu sagen: Hey, es ist okay. Ich hatte ein geiles Leben."Diese Sendung wird mit Untertiteln, Audiodeskription und im Web und in der App mit Gebärdensprache angeboten.