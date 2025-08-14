DJ Eurostat bestätigt Euroraum-BIP-Wachstum von 0,1%

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2025 wie angenommen abgeschwächt. Wie Eurostat in einer zweiten Schätzung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent und lag um 1,4 (erstes Quartal: 1,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Im ersten Quartal war das BIP um 0,6 Prozent gestiegen. Damit bestätigte Eurostat wie erwartet die Ergebnisse der ersten Schätzung.

Die Zahl der Erwerbstätigen nahm im zweiten Quartal um 0,1 (plus 0,2) Prozent zu.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2025 05:00 ET (09:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.