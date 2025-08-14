DJ TABELLE/EU-BIP 2Q nach Ländern (2. Veröffentlichung)
=== . Veränderung Veränderung . gg Vorquartal gg Vorjahr . +/- in Prozent . Q2 Q1 Q2 Q1 Eurozone-20 +0,1 +0,6 +1,4 +1,5 EU-27 +0,2 +0,5 +1,5 +1,6 Belgien +0,2 +0,4 +1,0 +1,1 Bulgarien +0,7 +0,6 +3,1 +3,1 Dänemark k.A. -1,3 k.A. +2,3 Deutschland -0,1 +0,3 +0,4 +0,2 Estland +0,5 -0,3 +0,5 +0,1 Finnland* 0,0 0,0 +0,5 +1,0 Frankreich +0,3 +0,1 +0,7 +0,6 Griechenland k.A. 0,0 k.A. +2,2 Irland -1,0 +7,4 +16,2 +18,3 Italien -0,1 +0,3 +0,4 +0,7 Kroatien k.A. +0,3 k.A. +3,1 Lettland k.A. 0,0 k.A. -0,3 Litauen +0,2 +0,6 +3,0 +3,2 Luxemburg k.A. -1,0 k.A. -0,4 Malta k.A. +2,1 k.A. +2,9 Niederlande* +0,1 +0,3 +1,5 +2,2 Österreich +0,1 +0,1 +0,1 -0,4 Polen +0,8 +0,7 +3,0 +3,7 Portugal +0,6 -0,4 +1,9 +1,7 Rumänien +1,2 +0,1 +2,1 +0,7 Schweden* +0,1 -0,2 +0,9 +0,9 Slowakei +0,1 +0,1 +0,6 +0,8 Slowenien +0,7 -0,7 +0,8 -0,6 Spanien +0,7 +0,6 +2,8 +2,8 Tschechien +0,2 +0,7 +2,4 +2,4 Ungarn +0,4 -0,1 +0,2 -0,4 Zypern +0,5 +1,4 +3,3 +3,1 Island k.A. +2,7 k.A. +2,0 Norwegen k.A. -0,1 k.A. -0,7 Schweiz k.A. +0,5 k.A. +1,9 USA +0,7 -0,1 +2,0 +2,0 ===
* prozentuale Veränderung gegenüber dem gleichen Quartal des Vorjahres berechnet anhand kalenderbereinigter Daten
- Wachstumsraten basieren im Allgemeinen auf saison- als auch kalenderbereinigten Zahlen, da für die BIP-Schnellschätzungen normalerweise keine unbereinigten Daten übermittelt werden
- Quelle Daten: Eurostat
- Webseite: https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/main/news/euro-indicators
