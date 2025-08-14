München (ots) -Zur Saison 2025/2026 führen die DEL2 und Sportdeutschland.TV eine neue Preisstruktur für die Livestream-Übertragungen ein. Ziel ist es, den Zugang zu den Spielen noch flexibler, moderner und besser auf die Bedürfnisse der Fans abgestimmt zu gestalten.Im Zentrum steht eine neue Pass-Option: Der 12-Monats-Pass ermöglicht es, alle Partien der DEL2-Saison - inklusive der Endrunden - zum Preis von 34,90 Euro im Monat zu verfolgen. Der Pass ist monatlich zahlbar und startet zu dem Zeitpunkt, an dem er abgeschlossen wird. Die Laufzeit beträgt zwölf Monate, danach läuft der Pass automatisch aus. So können Fans selbst entscheiden, wann sie einsteigen - und haben trotzdem ein ganzes Jahr lang Zugriff auf sämtliche Spiele der DEL2. Dieses Modell schafft nicht nur mehr Planungsspielraum, sondern die DEL2-Fans sparen im Vergleich zum letztjährigen Hauptrundenpass. Die DEL2 möchte mit dieser Neuerung vor allem dem Wunsch vieler Zuschauerinnen und Zuschauer nach einem gesammelten Pass für die gesamte Saison gerecht werden.Neben dem neuen 12-Monatspass bleiben auch die bisherigen Modelle bestehen: Der Teampass für alle Heim- und Auswärtsspiele eines Vereins ist weiterhin für 379 Euro erhältlich. Wer ausschließlich die Auswärtsspiele seines Lieblingsteams verfolgen möchte, kann dies wie gewohnt mit dem Auswärtsteampass für 199 Euro tun. Der Heimspielpass wurde dagegen aufgrund geringer Nachfrage aus dem Angebot genommen.Auch die Preise für Einzelübertragungen bleiben stabil. Ein Vorbereitungsspiel kostet 6,90 Euro, ein reguläres DEL2-Meisterschaftsspiel schlägt mit 8,90 Euro zu Buche. Wer einen gesamten Spieltag live erleben möchte, kann sich einen Spieltagspass für 12,90 Euro sichern.René Rudorisch, Geschäftsführer der DEL2: "Die Partnerschaft mit Sportdeutschland TV und die Anpassung der Livestream-Angebote für die kommende Saison sind wichtige Schritte, um unseren Fans weiterhin einen attraktiven Zugang zu den Spielen der DEL2 zu ermöglichen. Mit dem neuen 12-Monatspass mit monatlicher Zahlung gehen wir auf die Wünsche unserer Zuschauer ein und machen unser Produkt damit noch zugänglicher und vergleichbarer mit anderen Live-Paketen im Sportbereich. Wir sind überzeugt, dass dieses Modell gut angenommen wird, und freuen uns auf eine spannende Saison 2025/2026."Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB NM: "Die DEL2-Saison 2025/26 steht in den Startlöchern und wir freuen uns, dass es bald los geht. Gemeinsam mit der Liga und den Clubs wollen wir auf der vertrauensvollen Partnerschaft des letzten Jahres aufbauen und den treuen Fans das bestmögliche Produkt abliefern. Mit dem neuen 12-Monatspass machen wir gemeinsam einen ersten Schritt, um die DEL2 noch zugänglicher für alle Fans zu machen."Die Preise in der Übersicht:Vorbereitungsspiel: 6,90 EURDEL2-Meisterschaftsspiel: 8,90 EURSpieltagspass: 12,90 EURAuswärtsteampass (alle Auswärtsspiele eines Teams): 199 EURTeampass (Heim- und Auswärtsspiele): 379 EURNEU: 12-Monatspass (alle Spiele der Saison, inklusive Endrunden): 34,90 EUR pro Monat (12 Monate Laufzeit)Des Weiteren relevant für alle DEL2-Fans ist der neue Name der Online-Plattform. Aus Sportdeutschland.TV wird Sporteurope.TV - Nach einem Jahrzehnt voller sportlicher Höhepunkte und unzähliger Livestreams schlägt die Plattform das bedeutendste Kapitel ihrer Geschichte auf. Weitere Infos zur Umfirmierung folgen in der kommenden Woche.Pressekontakt DOSB New Media:Sven BrandtHead of MarketingTel.: 089 277 807 497team@sportdeutschland.tvOriginal-Content von: DOSB New Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107240/6096744