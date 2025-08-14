Bitcoin und Ethereum haben sich in der vergangenen Woche ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert und neue Höchststände erreicht. Die neuen Kursziele von Oliver Michel, tokentus Investment AG lauten: Bitcoin: 140.000 bis 150.000 US-Dollar, Ethereum: 8.000 US-Dollar, XRP: 8-10 US-Dollar, Solana: 800 - 1.000 US-Dollar, SUI: 16 US-Dollar, ADA: 4-5 UD-Dollar, TRX: 1 US-Dollar.Der Bitcoin kletterte erneut über die Marke von 120.000 US-Dollar, nachdem er eine wichtige Unterstützung verteidigt hatte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
