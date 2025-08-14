Markus Hackmann, Managing Director bei der P3 Group, ließ bei unserer Online-Konferenz zum Thema "Logistik unter Strom" keinen Zweifel: Der Markthochlauf Batterie-elektrischer Lkw ist in vollem Gange - und eröffnet der Branche ganz neue Geschäftsmöglichkeiten, gerade beim Laden im Depot sowie unterwegs. Die Prognose ist ambitioniert, aber datenbasiert: "Wir prognostizieren aktuell, dass ungefähr ein Drittel der Lkw-Neuzulassungen in Deutschland im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net