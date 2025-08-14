Die HomeToGo SE (HTG) hat im zweiten Quartal 2025 einen neuen Umsatzrekord aufgestellt und die Profitabilität massiv gesteigert. Die IFRS-Umsatzerlöse kletterten um 11,0 % auf 58,7 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA schoss um +240,6 % auf 7,4 Mio. Euro nach oben - Marge: 12,6 %. Starke Performance in beiden Segmenten Marktplatz: Buchungserlöse +1,7 % auf 114,6 Mio. Euro, EBITDA deutlich verbessert - Fokus auf Profitabilität statt reines Umsatzwachstum. HomeToGo_PRO: Wachstumsstar mit +12,6 % Umsatzplus auf 30,0 Mio. Euro, angetrieben durch SaaS-Lösungen, neue AI-Produkte und den "Doppelgänger"-Service ...Den vollständigen Artikel lesen ...
