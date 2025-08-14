ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen und der Senkung der Unternehmensumsatzprognose zunächst auf "Buy" mit einem Kursziel von noch 1975 Euro belassen. Der niederländische Zahlungsdienstleister habe mit seinen Resultaten für das zweite Quartal etwas enttäuscht, schrieb Justin Forsythe in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die negativen Auswirkungen des von den USA ausgelösten Handelskonflikts seien von den Markterwartungen nicht vollständig erfasst worden./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0012969182
