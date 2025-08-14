Ruggell/Berlin (ots) -RM Equity Partners (RMEP) hat gemeinsam mit der Berliner Unternehmensberatung 9X ein mehrmonatiges Qualifizierungsprogramm im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) für Mitarbeitende seiner Portfoliounternehmen initiiert. Ziel der Initiative ist es, ein grundlegendes Verständnis für KI-gestützte Werkzeuge zu fördern und Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, produktiv mit den neuen Technologien umzugehen.Das Programm gliedert sich in drei Phasen: eine einführende Schulung für alle Mitarbeitenden, ein vertiefendes Training zu KI und Automatisierung für ausgewählte Teilnehmende sowie ein abschließender Hackathon, bei dem praxistaugliche Automatisierungslösungen für reale Anwendungsfälle entwickelt werden. Im Mittelpunkt steht der Aufbau eines soliden KI-Grundverständnisses innerhalb der Unternehmensgruppe.Parallel zum Trainingsprogramm hat RMEP ein internes Wissensformat gestartet: In regelmäßigen Abständen teilen Mitarbeitende aus verschiedenen Unternehmen der Gruppe konkrete Beispiele dafür, wie KI-Tools und Automatisierungen bereits heute zum Einsatz kommen. Ziel ist es, den Wissenstransfer zu fördern und erfolgreiche Praxisanwendungen sichtbar zu machen.Über RM Equity PartnersRM Equity Partners (RMEP) ist ein führender europäischer Investor im Bereich digitaler Unternehmen. Die Portfoliounternehmen von RMEP beschäftigen über 600 Mitarbeitende in ganz Europa. Zu den wichtigsten Beteiligungen gehören Plattformen wie Bergfex, calimoto, Alpinresorts und Erento. Insgesamt erreichen die Beteiligungen von RMEP jährlich mehr als 400 Millionen Nutzer weltweit.Pressekontakt:RM Equity PartnersCamelia SiskoE-Mail: camelia@rmep.liOriginal-Content von: RM Equity Partners, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178349/6096790