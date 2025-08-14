Die Geschäftszahlen dieses US-Technologieunternehmens übertrafen die Analystenschätzungen deutlich. Zudem gab es zuletzt mehrere Insiderkäufe bei diesem Turnaround-Kandidaten. Portrait des Aussichtsreichen Turnaround-Kandidat: Sonos Inc. Sonos, Inc. (ISIN: US83570H1086) mit Hauptsitz in Kalifornien ist ein Hersteller von drahtlosen Lautsprechersystemen sowie HiFi-Komponenten. Die Produkte unterstützen Streaming-Dienste und bieten Zugriff auf Musik, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE