© Foto: Tim Goode - PA WireErst die Fusion, dann der Mega-Deal: Paramount Skydance wird über Nacht zum heißesten Zockerwert im S&P 500 - und zieht Meme-Vergleiche auf sich.Die Aktien der neu fusionierten Paramount Skydance sprangen am Mittwoch um 36,7 Prozent auf 15,32 US-Dollar - die stärkste Tagesperformance seit dem Börsengang 1990. Intraday lag das Plus zeitweise bei fast 60 Prozent. Das Handelsvolumen erreichte 132,7 Millionen Stück, mehr als das Zehnfache des 65-Tage-Durchschnitts. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 8,4 Prozent am Dienstag und markiert die beste Zwei-Tages-Performance seit mehr als drei Jahrzehnten. Auslöser ist eine Mischung aus Spekulationen über einen Short Squeeze und fundamentalen …Den vollständigen Artikel lesen ...
