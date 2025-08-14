Die türkische Landeswährung ist fast nichts mehr wert. Am Donnerstag sackt die Lira gegenüber Euro und Dollar auf neue historische Tiefstände ab. Die Türk Lirasi zeigt in 2025 die zweitschwächste Performance aller Schwellenländer. Zur US-Währung beträgt der Abschlag seit Jahresanfang schon mehr als 15 Prozent. Wie es weitergehen könnte und warum nun auch Nutella teurer wird. Die türkische Lira setzt ihre Talfahrt fort. Allein seit Jahresanfang 2025 hat die Türk Lirasi gegenüber dem Euro gut 23 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
